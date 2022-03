"Torniamo da Dorohusk con 30 profughi ucraini"

La spedizione alessandrina al confine ucraino guidata da Francesco Ottoboni - 4 pulmini partiti venerdì all'alba dalla città, ai quali se ne sono aggiunti altri 4 al Brennero in arrivo da Modena - è a destinazione: scaricati viveri e generi di prima necessità al centro di accoglienza di Lublino, ieri l'entrata a Dorohusk.

"Porteremo in Italia 30 persone, 12 delle quali ad Alessandria - racconta Ottoboni - Siamo stati tutto il giorno sul confine ucraino a Dorohusk: lo sguardo si mescola con la disperazione e con le lacrime di gioia quando la persona capisce che vuoi portarla via da lì. E' una situazione incredibile". Oggi la partenza alla volta del nostro Paese: il rientro ad Alessandria è previsto per le prime ore di domani.