Bertram, più ombre che luci a Venezia

VENEZIA - Bertram perde sul campo di Umana Venezia (69-61) al termine di una partita con tante ombre e poche luci.

Tortona senza Filloy (ex della gara), bloccato da un attacco influenzale alla vigilia. La squadra di Marco Ramondino costretta sempre ad inseguire, trova una rimonta con JP Macura nel finale ma si deve arrendere

La partita

Ramondino conferma Severini in quintetto che ritrova Sanders e Daum (con maschera protettiva). Primo tempo con percentuali bassissime da entrambe le parti. Si segna poco e si gioca malino. 13-13 al 10’ e 28-26 all’intervallo. Tortona non brillante e in difficoltà non riesce a trovare ritmo e canestri. Il peggio arriva nella terza frazione. Se Tortona subisce 28 nel primo tempo, ne incassa altrettanti nella terza frazione dove Theodore smazza assist per tutti e fa volare Venezia sul +17 (56-39). La partita sembra incanalata verso la Reyer, ma Ramondino va con il quintetto di A2 più Macura e la squadra si scuote.

Macura si accende e i Leoni piazzano con micidiale 21-1 che li riporta ad un solo possesso di distacco. Nel finale però Venezia resta lucida e Tortona fallisce un paio di tiri per avvicinarsi ancora. L’Umana tiene e arriva in porto. Sfide sull’1-1 con differenza canestri favorevole a Tortona.

Le voci

L’analisi di coach Marco Ramondino. “Da un punto di vista della partita i nostri giocatori hanno dato tutto, ma evidentemente non era abbastanza. Non avevano energie necessarie. In attacco abbiamo camminato, soffrendo l’aggressività di Venezia, e in difesa troppo spazio concesso nel pick and roll Theodore-Watt. Le energie nervose ci hanno portato a un possesso di svantaggio, peccato per quel fallo su Bramos. Macura si è acceso e ci ha dato entusiasmo, ma non abbiamo avuto ritmo ed energie adeguate".

I numeri

Finale: 69-61

Parziali: 13-13, 28-26, 56-39

Quintetti: Venezia con Theodore, Tonut, V. Sanders, Mazzola, Watt. Tortona con Wright, J. Sanders, Daum, Severini, Cain.

Punti: Brooks 16 (Venezia), Macura 22 (Tortona).

Rimbalzi: Theodore e Bramos 6 (Venezia), Cain 9 (Tortona).

Assist: Theodore 10 (Venezia), Sanders 3 (Tortona).

Mvp: Theodore (Venezia)