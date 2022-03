Ovadese, tre punti con il minimo sforzo

OVADA - La differenza arriva dalla notevole qualità del reparto offensivo. L'Ovadese rimane in corsa con la vittoria 3-0 contro il Mirafiori. Punteggio che potrebbe ingannare chi non ha visto la partita. La gara è stata in equilibrio per tutto il primo tempo, con la formazione torinese in grado di creare qualche apprensione a Gaione e al reparto arretrato dei padroni di casa. Il vantaggio siglato da Mutti allo scadere della prima frazione ha aperto la strada a una ripresa in discesa.

Scelte oramai consolidate quelle di Mister Raimondi. Al centro della difesa si rivede Favorito con Silvestri. Il centrocampo ha Anania al centro, Massari e Mazzotta sulle ali. In avanti il solito tridente con Sassari, Rignanese e Mutti. Proprio l'ex Derthona colpisce la base del palo al 3' con un colpo di testa all'indietro propiziato da una rimessa laterale lunga. Gioca meglio il Mirafiori in avvio e al 18' sfiora il vantaggio con Grillo abile a entrare in area e calciare di poco alto da buona posizione. L'Ovadese fatica a creare trame offensive accettabili. Il vantaggio arriva però allo scadere. Lancio in avanti di Sassari, Mutti scatta sul filo del fuorigioco e scavalca con un pallonetto l'uscita del portiere Caruana.

Nella ripresa non succede nulla per 20 minuti. Un fulmine il raddoppio. Ancora Sassari trova la parabola giusta per servire in area Mutti dalla destra. L'attaccante non sbaglia di testa per la doppietta. La terza rete arriva qualche minuto dopo. Ancora di testa è Costa a sfruttare il preciso cross dalla destra di Anania.