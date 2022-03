CASALE - Con l'allentarsi della restrizioni a causa della pandemia, è tempo di recuperare quello che il Covid ha portato via. Per un doppio appuntamento questa sera, lunedì 28 marzo, e domani al Teatro Municipale andrà finalmente in scena 'Ditegli sempre di sì', lo spettacolo di prosa con Carolina Rosi, Paola Fulciniti, Massimo De Matteo, Edoardo Sorgente, Vincenzo D'Amato Gianfelice Imparato, Federica Altamura, Andrea Cioffi, Nicola Di Pinto, Viola Forestiero, Boris De Paola, Gianni Cannavacciuolo.

Una commedia di Eduardo De Filippo, con la regia di Roberto Andò, che avrebbe dovuto far parte della stagione teatrale di due anni fa, ma che era stato sospeso a causa Covid. La storia segue le vicende del protagonista Michele Murri, un pazzo metodico con la mania della perfezione.

L'appuntamento con questo speciale fuori programma è alle 21. Rimangono validi i titoli acquistati nel 2019: i posti saranno riassegnati tenendo conto della normativa anticovid. Ancora pochi posti disponibili al link https://www.vivaticket.com/it/biglietto/ditegli-sempre-di-si/175378 o nei punti vendita vivaticket. Il botteghino a teatro aprirà un'ora prima dell'inizio dello spettacolo. Il costo d'ingresso è di 22 euro per il biglietto intero, 15 euro per gli under 30 (o per un posto in loggione) e 6 euro per gli under 18. Sarà obbligatorio essere in possesso del Green Pass rafforzato e dotarsi di mascherina Ffp2.