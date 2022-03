Blitz a Valenza per Saldì, krumiri per Chiara Francini

VALENZA - Incursione a Valenza venerdì sera per l'artista monferrino Giovanni Saldì. Il performer era al Teatro Sociale per incontrare Chiara Francini (già intervistata in occasione di un suo spettacolo a Casale) e Alessandro Federico, protagonisti di 'Coppia aperta quasi spalancata'.

Saldì ha regalato all'attrice una scatola di krumiri e ha passeggiato con i due per corso Garibaldi prima della rappresentazione (sold out). Un incontro cordiale, il secondo, visto che il casalese le aveva già regalato copia del suo progetto 'Fammi girare la testa'. «La Francini in scena sfonda la quarta parete dialogando con il pubblico» commenta Saldì.