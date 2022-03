Bufale e fake news, Silvano Fuso a scuola insegna come evitarle

NOVI LIGURE — «Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe». Un aforisma vero soprattutto ai nostri tempi, in cui fake news, bufale e pseudoscienze circolano con una facilità sorprendente. Persino alcuni premi Nobel hanno preso solenni scivoloni, sostenendo affermazioni del tutto prive di fondamento.

C’è dunque estremo bisogno di distinguere le informazioni affidabili da quelle ingannevoli. A insegnarlo agli studenti dell’istituto Ciampini Boccardo di Novi Ligure sarà domani Silvano Fuso, uno dei più famosi debunker italiani. Alle 15.00, l’aula rossa dell’istituto di via Verdi ospiterà il noto svelatore di bufale per la conferenza sul “Fascino (in)discreto delle fake news”, nell’ambito della rassegna culturale Spazio alla conoscenza.

Vaccino, scienziata pozzolese

rinuncia al brevetto: verso il Nobel? Maria Elena Bottazzi: «Aiutare le persone è un privilegio speciale». Domani conferenza all'istituto Ciampini di Novi Ligure

L’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, in occasione della pandemia, ha parlato di infodemia per indicare questa circolazione sfrenata di notizie, spesso non controllate, che rendono quanto mai arduo orientarsi e farsi un’idea precisa su certi argomenti. Del resto, richiamando l’illuminista Rousseau, mentre il falso è suscettibile di una vastità di combinazioni, la verità ha un solo modo d’essere, pertanto, non facilmente evincibile.

L’incontro di domani esaminerà alcuni esempi significativi di pseudoscienza, ne mostrerà l’inconsistenza e cercherà di comprendere perché essa eserciti un irresistibile fascino su molte persone, infine si cercherà di individuare possibili strategie per contrastarne la diffusione, tentando di aiutare la “verità” a mettersi almeno le scarpe. La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube del Ciampini Boccardo.

Chi è Silvano Fuso

Laureato in chimica e dottore di ricerca in scienze chimiche, Silvano Fuso si occupa di didattica e divulgazione scientifica ed è socio effettivo del Cicap (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze). È autore di volumi quali: Chimica quotidiana (Carocci, Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2014), Naturale = buono? (Carocci, Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2016), Strafalcioni da Nobel (Carocci, 2018), L’alfabeto della materia (Carocci, Premio Internazionale di Letteratura Città di Como 2019 per il miglior saggio di divulgazione scientifica), Quando la scienza dà spettacolo (Carocci, 2020), A tu per tu con un genio (C1V, 2020), Il segreto delle cose (Carocci, 2021), Sensi chimici (in pubblicazione). Nel 2013 è stato intitolato a suo nome l’asteroide 2006 tf7, in orbita tra Marte e Giove.