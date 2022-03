Il santo di oggi, lunedì 28 marzo, è Santo Stefano Harding

La vita

Stefano nasce nel 1060 a Meriot, in Inghilterra, in una ricca e nobile famiglia. Presto abbraccia la vita monastica e si ritira nell'abbazia benedettina di Sherborne. Dopo poco tempo, in seguito agli sconvolgimenti provocati dalla conquista normanna del territorio, abbandona il monastero. Si rifugia inizialmente in Scozia e poi a Parigi per dedicarsi ai suoi studi. In seguito decide di fare un pellegrinaggio a Roma con lo scopo di chiedere perdono per la sua rocambolesca fuga dalla vita monastica. Ottenuto il perdono fa il suo ingresso nella comunità di Molesme e si stabilisce nel monastero di Citeaux insieme a San Roberto. Qui diventa abate e lo rimane dal 1109 al 1133. Negli anni passati al comando, sistema e ordina la Regola cistercense e introduce una più rigida osservanza religiosa. Il monastero di Citeaux che era una struttura sulla via dell'estinzione sotto la sua guida si trasforma in un grande Ordine religioso. Scrive anche la Carta caritatis, un documento che definisce lo spirito di fratellanza fra le varie abbazie cistercensi.

La morte

Nel 1133, stanco e malato, si dimette dalla carica di abate. Questa decisione è stata anche presa per placare i contrasti che si erano venuti a creare tra i vari monasteri. Si spegne l'anno seguente e viene sepolto nella chiesa abbaziale di Citeaux. Viene canonizzato nel 1623.