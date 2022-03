Pernigotti, azienda si fa avanti per acquisirla. Sindacati cauti

NOVI LIGURE — La Witor’s di Cremona sarebbe interessata ad acquisire la Pernigotti. Secondo indiscrezioni di stampa, l’azienda con due stabilimenti produttivi in Italia (in provincia di Cremona e a Gorizia) e 220 dipendenti avrebbe avanzato un’offerta per rilevare lo storico marchio dolciario di Novi Ligure e la fabbrica di viale della Rimembranza.

La Witor’s fa capo alla 21 Invest, la holding di Alessandro Benetton, ma quanto ci sia di concreto nella trattativa ancora non si sa. I sindacati sono cauti: d’altronde nei mesi scorsi si era parlato di un’altra azienda cremonese, la Walcor, partecipata dal fondo di investimento americano Jp Morgan.

«Attendiamo il vertice di mercoledì 30 marzo al ministero dello Sviluppo economico», dice Tiziano Crocco, segretario provinciale Uila Uil. «In quella sede i Toksoz dovranno mostrare le loro carte e fare chiarezza sul futuro dello stabilimento novese, nel quale non sono mai stati attuati gli interventi promessi, pari a 4 milioni di euro».