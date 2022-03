Danni alla pista ciclabile: "Le staccionate divelte saranno sostituite"

ACQUI TERME - Nell'autunno del 2020 ammontavano a 60mila euro i fondi investiti dal Comune di Acqui per il ripristino della pista ciclabile “Terme e Natura” nel parco degli Archi Romani, gravemente danneggiata e resa impraticabile dalla violenta ondata di maltempo del novembre 2019. A un anno e mezzo dagli interventi, lungo il percorso si notano i segni degli atti vandalici, opera di chi, evidentemente, è solito sfogare le proprie frustrazioni deturpando un'opera a disposizione di tutta la comunità e che andrebbe invece preservata. Al momento una parte delle staccionate installate lungo la ciclabile sono rovinate o completamente abbattute, ornate dai tipici nastri bianchi e rossi utilizzati per segnalare situazioni di precarietà urbana.

Interpellato, il Comune fa sapere che «è stato già predisposto l'acquisto delle nuove staccionate in legno, che prima possibile andranno a sostituire gli elementi danneggiati».