Novipiù, obbligo di reazione a Cantù

CASALE MONFERRATO – Novipiù torna in campo a Cantù (recupero della 17esima giornata del campionato di A2 Old Wild West), contro una delle corazzate del campionato reduce da una vittoria maratona contro Piacenza conclusa dopo quattro supplementari.

Una partita - palla a due domani alle ore 20.30 - sulla carta chiusa nel pronostico, dove però sarà interessante vedere la reazione dei rossoblù dopo i due brutti ko.

Qui Cantù

Cantù alle prese con un'epidemia influenzale e reduce da quattro overtime nella vittoria con Piacenza. Così Marco Sodini (capo allenatore): “I quattro tempi supplementari con Piacenza non possono non lasciare strascichi dal punto di vista fisico. È altrettanto vero, però, che la nostra squadra ha dimostrato in più occasioni di saper sopperire, con energie mentali, alle difficoltà fisiche. Sappiamo che Jbm è una squadra di tutto rispetto, con una caratteristica tecnica ben delineata e composta da giocatori molto forti in campo aperto, ma anche molto duttili a livello di capacità di interpretare ruoli diversi”.

Tra le fila dell’Acqua San Bernardo anche l’ex Derthona Francesco Stefanelli. “In questo momento, le nostre energie sono davvero molto poche. Fisicamente, quindi, dovremo stringere i denti, dando tutto e anche oltre, solo così possiamo pensare di battere Casale e di provare ad allungare la nostra striscia di vittorie.

Qui Casale Monferrato

Acque agitate in casa Jbm dopo gli ultimi risultati. “Cantù è una delle squadre più in forma del campionato - spiega il vice Stefano Comazzi -. Viene da sette vittorie consecutive e sta portando avanti la sua rincorsa al primo posto. La maratona di domenica scorsa contro Piacenza la dice lunga sulla loro voglia di vincere e di non lasciare nulla per strada. Cantù è una formazione esperta, che ha il giusto mix di atletismo e di esperienza e che per noi sarà un grande ostacolo. Noi in questo momento dobbiamo pensare a noi stessi: le ultime due partite ci hanno lasciato molto insoddisfatti e, quindi, non dovremo guardare a chi abbiamo davanti, ma a noi e fare la miglior prestazione possibile”.

La voglia di riscatto del gruppo nelle parole di Fabio Valentini. “Siamo molto arrabbiati per le ultime due sconfitte e la partita di domani ci dà subito un’occasione di ripartire. Dovremo fare una gara attenta in difesa, dando il massimo per cercare di portare a casa i due punti”.

Pre partita

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: Pala Banco Desio, Desio (Mb)

Quando: mercoledì 30 marzo, 20.30

Arbitri: Boscolo Nale, Pellicani, Spessot

Andata: 84-75 Cantù

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming a pagamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Note – Unico assente sicurò nella Jbm l’infortunato Pendarvis Williams. Cantù spera di recuperare Lorenzo Bucarelli e Marco Cusin. In dubbio anche il pivot Ilia Boev.