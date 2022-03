Porfido "molesto": 15mila euro per ripristinare vie e piazze

ACQUI TERME - Il problema dei cubetti di porfido mancanti nelle storiche pavimentazioni del centro urbano da tempo è oggetto di discussione e biasimo tra i cittadini acquesi.

Negli ultimi anni, infatti, "storte" e inciampi causati dalle buche sono stati più volte segnalati a "mezzo social". Ora l'amministrazione comunale interviene con un investimento di 15mila euro (18mila Iva compresa) per ripristinare alcune delle piazze e vie più danneggiate con stuccatura e sostituzione degli elementi di porfido. I lavori comprendono la «fornitura di cubetti di porfido nuovi nel colore naturale, la rimozione dei cubetti mossi intorno ai buchi, la preparazione del piano di posa, livellamento del terreno, la realizzazione del sottofondo, posa in opera di nuovi cubetti di porfido, compresa la stuccatura con malta a base di cemento».

Questo l'elenco delle vie e delle piazze interessate dai lavori: Piazza Levi, Via Giuseppe Garibaldi, Piazza Addolorata (davanti la Chiesa Basilica dell’Addolorata), Piazza Orto San Pietro, Via Giacomo Bove, Via Giosuè Carducci, Via Mazzini, Corso Italia, Via Giuseppe Saracco e Piazza Della Bollente.

I lavori, che dovrebbero prendere il via entro le prossime tre settimane, sono stati affidati alla ditta Edilvik di Acqui Terme. L'intervento di riqualificazione comprende anche la verniciatura dei due portoni di ingresso del palazzo comunale su piazza Levi e Corso Roma, che da tempo presentano segni di usura.