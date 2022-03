Stasera si riunisce il consiglio comunale di Casale

CASALE – Il consiglio comunale di Casale si riunirà questa sera, sempre alle 21 e sempre con la possibilità di partecipare sia in presenza, a Palazzo San Giorgio, che online.

«Diverse le proposte deliberative presentate dalla Giunta Comunale - ha spiegato il presidente Fiorenzo Pivetta – ma due in particolare sono importanti sotto il profilo della programmazione e pianificazione: la variazione in esercizio provvisorio al Bilancio di Previsione – essenziale per la prosecuzione degli interventi finanziati con i fondi del Pnrr – e l'approvazione del ‘Piano - Progetto strategico per la valorizzazione del centro storico di Casale Monferrato’ che, con il primo lotto dedicato a Piazza Venezia, costituisce l'avvio del processo di riqualificazione urbana e di ristrutturazione urbanistica promosso dall'Amministrazione».

Si comincerà con l’interrogazione del dem Fabio Lavagno riguardo alle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Beppe Fenoglio, e sempre durante la serata il sindaco Federico Riboldi presenterà in via ufficiale il nuovo assessore all’Ambiente Cecilia Strozzi. La diretta sarà come al solito trasmessa sul canale YouTube del Comune.