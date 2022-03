Acf: "Venite a tifare per noi, giochiamo per la finale"

ALESSANDRIA - Oltre quota 100 (tesserate), dalle 'fantapulci', le più piccole, che hanno appena iniziato il loro campionato, insieme ai maschi, all'Eccellenza, con risultati molto positivi per Under 12, Under 15 e Under 17: i grandi numeri di Acf Alessandria, società trainante, sul territorio, per tutto il calcio femminile.

Al Centro Incontro del Cristo la presentazione di tutte le formazioni, atlete, staff tecnici e dirigenti. "Una crescita importante, che premia la qualità del lavoro e la passione di tutte e tutti - sottolinea la presidente, Maria Grazia Spanò - Il nostro centro sportivo, in via Falcone, è sempre aperto per chi vuole provare, ci sono allenatori a disposizione per guidare bambine e ragazze nel mondo del calcio femminile, in cui l'Italia è cresciuta, ma può ancora fare molto".

Dalla presidente dalle calciatrici dell'Eccellenza un invito. "Siamo seconde in campionato e domani sera, mercoledì, ci giochiamo una ipoteca sulla finale di Coppa Italia. Aspettiamo tutti al 'Cattaneo', alle 20.30: con la vostra spinta vogliamo battere il Novara".

Acf è fiera dell'accordo con l'Alessandria Calcio. Ed è anche solidale: "Insieme all'Unicef realizziamo Pigotte, con la nostra divisa: si possono prenotare (3454517386), con il ricavato (costo 20 euro, ndr) sosterremo un progetto per l'infanzia, in Ucraina o dove Unicef riterrà di destinare il nostro contributo".