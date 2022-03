"La Smart city una realtà con pochi eguali"

ALESSANDRIA - “Una realtà con pochi eguali non solo in Italia, ma in Europa": così il presidente del Gruppo Amag, Paolo Arrobbio, ha presentato oggi a sindaci e istituzioni il progetto di 'Alessandria Smart City' nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, a Palatium Vetus.

Si tratta del secondo di una serie di confronti (domani alle 18, con le realtà del Terzo settore, all'ex Taglieria del Pelo in via Wagner 38/D) che la partecipata terrà nelle prossime settimane: "Chi pensa che la Smart City sia semplicemente la sostituzione di cassonetti e pali della luce è completamente fuori strada. O si investe davvero in innovazione, o si destina la propria comunità a un futuro periferico e marginale".

Concorda il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco: "Presentare in uno spazio così storicamente importante una prospettiva futura della città mi emoziona".