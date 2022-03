Abbandona rifiuti in via Castelgazzo: multa di 600 euro

NOVI LIGURE — Oggi è stato multato un altro cittadino perché ha abbandonato molteplici rifiuti urbani e speciali (tra cui pneumatici) in strada Castelgazzo a Novi Ligure, una via che purtroppo è punto sensibile per gli abbandoni.

Si è arrivati a identificare il responsabile grazie ai controlli sul territorio e all’ispezione dei rifiuti abbandonati tra i quali c’erano documenti a lui intestati. L’ispettore di Gestione Ambiente, Aldo Russo, lo ha sanzionato con una multa di 600 euro e lo ha invitato a intervenire con un’adeguata pulizia dell’area per la risoluzione del problema.

Abbandonano rifiuti a Basaluzzo, multe per 1.200 euro Sacchi lasciati nel piazzale del cimitero e sul ciglio di strada Ponte Rio Riasco: non è la prima volta

«Ribadiamo che è perfettamente inutile, nonché dannoso, disperdere i rifiuti nell’ambiente e ricordiamo a chi è sprovvisto di contenitori personali per la raccolta differenziata di farne richiesta alla nostra società presso le sedi di Tortona e di Novi Ligure», dicono da Gestione Ambiente.