Casale, occasioni ma nessun gol

CASALE - Nessun gol (anzi, il Novara ne segna uno, nel recupero, ma è annullato), un tempo per parte, più Casale nel primo, più azzurri nel secondo, e pareggio che allunga la striscia positiva degli uomini di Sesia.

Fra le note positive il ritorno in campo di Forte, che si è subito fatto notare, anche se non è riuscito a finalizzare.

Più nerostellati

Il primo brivido è su azione del Novara, traversone di Vuthai su cui Guerci interviene in due tempi e Gonzalez per poco non ci arriva

Sugli sviluppi del primo angolo per il Casale, il pallone sbatte addosso a Silvestri, che prova la deviazione, sul fondo.

Più spregiudicati i nerostellati, e rapidi nel ribaltare il gioco: ripartenza, che, però, gli uomini di Sesia non riescono a finalizzare, al 32' missile su punizione di Perez, Desjardins respinge ma non trattiene, e l'ultima deviazione, di Rossini, è alta. A pochi istanti dall'intervallo ancora padroni di casa pericolosi e il colpo di testa, ancora di Rossini, è di poco alto sulla traversa.

Più Casale nella costruzione, nelle azioni, nelle palle in area novarese, più attendisti gli ospiti, che provano a sfruttare la velocità, di pensiero e manovra, degli attaccanti, peraltro ben contenuti.

Diop segna, ma è irregolare

Equilibrio nella prima parte della ripresa, Sesia prova a romperlo riproponendo, dopo alcune settimane di stop, Forte in attacco. Che pochi istanti dopo ha un buon pallone per sbloccare il punteggio, sul taglio di D'Ancora, tradito forse da un strano rimbalzo della palla. Un minuto dopo ancora Rossini, in contropiede, che calcia sul fondo.

Al 37' Martin non sfrutta una punizione da buona posizione, al 40' il colpo di testa di Vuthai è alto di poco. Al 43' Diop non sfrutta un buon assist di Gonzalez, e il 'Cartero', in area, ha il pallone per sbloccare la gara, ma non lo sfrutta, azione nata da un controllo poco felice dei padroni di casa. Al 48' il Novara segna, con Diop di testa, ma in posizione irregolare. Proteste, ma c'è solo un cartellino per il novarese. Ancora poco da giocare, finisce senza reti il duello del Quadrilatero

CASALE - NOVARA 0-0

Casale: Guerci; Gilli (23'st Montenegro), Darini, Silvestri, Casella (44'st Brunetti); D'Ancora (31'st Mullici), Perez, Continella (23'st Martin); Giacchino, Rossini, Amayah (18'st Forte). A disp.: Paloschi, Gianola, Onishchenko, Cannia. All.: Sesia

Novara: Desjardins; Pagliai, Di Munno, Bonaccorsi, Tentoni, Vuthaj, Agostinone (4'st Bergamelli), Vimercati, Gonzalez, Laaribi (24'st Diop)i, Paglino (24'st Di Masi). A disp.: Raspa,Rocchetti, Pereira, Gyimah, Vaccari, Brucoli. All.: Marchionni

Arbitro: Iannello di Messina