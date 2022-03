Eventi 2022: il Comune in cerca di sponsor

ACQUI TERME - Il Comune di Acqui è in cerca di sponsor. L'amministrazione, infatti, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un avviso pubblico per procedere alla ricerca di possibili soggetti disponibili a sponsorizzare iniziative, eventi e manifestazioni varie che verranno organizzati da parte dell’Ente durante l’anno 2022.

Flowers & Food, Mondiali Scacchi Senior a squadre, Premio Acqui Ambiente, Interharmony International Music Festival, Premio Acqui Storia e Premio Acqui Edito e Inedito, queste le prime iniziative per le quali Palazzo Levi intende procedere alla ricerca di sponsor esterni.

«L'avviso - fa sapere il Comune - prevede tre possibili livelli di contributi. Il main sponsor è quello principale, che metterà a disposizione dai 5000 euro in su. Sponsor è il titolo per i soggetti che garantiranno dai 3000 ai 4900 euro. Co-sponsor sarà definito chi finanzierà l’evento con cifre tra 1000 e 2900 euro. Saranno accettate anche offerte più modeste, non inferiori a 300 euro. Per ogni livello di contribuzione sarà garantita una maggiore visibilità nell’ambito dell’iniziativa sponsorizzata».

In futuro le offerte di sponsorizzazione potranno avere come oggetto ulteriori iniziative che saranno organizzate dal Comune di Acqui Terme nel corso dell’anno 2022