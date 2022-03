For.Al di Valenza: gli allievi al lavoro per raccontare i tramonti dell'Alessandrino

VALENZA - Il For.Al di Valenza, unitamente ad altri istituti scolastici della provincia di Alessandria, parteciperà a ‘La Terra dei 190 Tramonti’, progetto scaturito da un’idea di Andrea Robbiano e realizzato da Naif Teatro in collaborazione con il Teatro del Rimbombo.

L’obiettivo è quello di realizzare un video per ciascuno dei 187 comuni della provincia, connotata da un territorio vasto e sfaccettato, unito solo sulla carta dal decreto Rattazzi del 1859, garantendo a ciascuno di essi uno spazio di valorizzazione che goda della forza di 190 panorami, poesie, tramonti, mostrando gli spazi nascosti che meritano di essere conosciuti e accompagnando anche i cittadini alla scoperta dei propri paesi, rendendoli ‘turisti di sé stessi’.

Una delegazione di allievi della sede For.Al ‘Vincenzo Melchiorre’ di Valenza ha partecipato, accompagnato dalla coordinatrice di sede, Barbara Battistella, alla presentazione ufficiale del progetto che si è tenuta sabato a Novi Ligure, presso il Museo dei Campionissimi.

Gli allievi del For.Al collaboreranno alla realizzazione di un video relativo al comune di Bassignana. Sono due gli elementi comuni a tutti i filmati: la narrazione di Andrea Robbiano, artista di riferimento per il territorio, e la bicicletta Bianchi originale di Fausto Coppi, consegnata ufficialmente alle associazioni dalla direttrice del Museo dei Campionissimi Chiara Vignola, come simbolo del territorio, ma anche di un turismo sostenibile e a misura d’uomo.

«Un’iniziativa accattivante per far conoscere il nostro territorio ai giovani – commentano soddisfatti Alessandro Traverso e Veronica Porro, rispettivamente presidente e direttore generale di For.Al – e l’entusiasmo dei nostri ragazzi è la miglior testimonianza della bontà di questo progetto».