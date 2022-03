Nel weekend al Palafiere di Casale tornano i Munfrà Game Days

CASALE - Sabato 2 e domenica 3 aprile ritornano a Casale i Munfrà Game Days, due giorni dedicati ai board games, ma chiamarli ‘giochi da tavolo’ è decisamente riduttivo per alcuni titoli che in questi due giorni prometteranno di richiamare almeno 200 giocatori da tutta Italia al Palafiere Riccardo Coppo.

I Munfrà Game Days sono nati nel 2021 come spin off di Casale Comics & Games e di fatto costituiscono un approfondimento dell’area gioco della fiera casalese che nel 2022 si svolgerà il 18 e il 19 giugno al Castello di Casale (quest’anno avrà un consistente ampliamento di 8000 metri quadri oltre le mura del Castello).

I tornei

Tanti i tornei in cui sarà possibile cimentarsi:

Age of Sigmar , organizzato dalla ‘Fondazione Torino & Vendemmiatori Implacabili’. È la prima edizione del Torneo Regio Sabaudo di questo titolo ambientato nell’universo di Warhammer, il più popolare fantasy game del mondo: circa 80 giocatori si sfideranno sia il 2 che i 3 aprile.

Un altro torneo avrà lo stesso sfondo, quello di Mordheim , organizzato da Mordheim Italia e VIII Legio Pollentia (un attivissimo gruppo di gioco con sede a Pollenzo). Si tratta di un wargame tridimensionale dove gli scontri sono tra bande di guerrieri nella città di Mordheim giocate su un tavolo di 1 m². Nel 2017 il Museo Finlandese dei Giochi (Suomen pelimuseo) lo annoverò tra i suoi primi 100 classici giochi finlandesi.]

Per i giocatori di Warhammer un po' più esperti (dopotutto il gioco è stato creato nel 1983) è possibile iscriversi al settimo torneo di BoomerHammer in cui si gioca un po' 'vecchia scuola'. Il torneo è organizzato da Dominaria Casale il 3 aprile.

X-Wing è invece il gioco da tavolo ambientato nell'universo di Star Wars, dove a sfidarsi sono Impero e Ribelli (ma non solo). Il Team 'dr Wing' porta il 3 aprile tutti i giocatori nella galassia lontana lontana.

Il mondo del Signore degli Anelli è invece al centro del Torneo Vecchi Vigneti : un Strategy Battle Game ambientato nelle terre di mezzo a cura de 'Il Sito dell'Anello'.

Non poteva mancare Magic: the Gatering , ovvero il primo gioco di carte collezionabili del mondo. Anche in questo caso l'organizzazione è affidata a Dominaria che il 3 aprile dà inizio ad un torneo riservato a 50 giocatori.

Infine due giorni dedicati a Bloodbowl, il gioco che mischia atmosfere fantasy e football americano, nato nel 1986, e ha per personaggi guerrieri umani, goblin, halfling, elfi, orchi e troll, che innescano sanguinosissime mischie per un touchdown. Ritorna per due giorni il torneo 'Infernot Bowl' che vede partecipare tantissime federazioni attorno alla Badola federation, storica associazione che riunisce il bloodbowl casalese.

M-ON, la società che organizza i Monfrà Game, offrirà a tutti i partecipanti la possibilità di giocare su tavoli personalizzati da elementi scenici realizzati a mano appositamente dal laboratorio La Forgia di Leinad. Dei veri diorami di ambienti fantasy su cui far muovere le proprie miniature che rendono unica l’esperienza di gioco.

I workshop

Ci saranno poi tanti workshop: modifica miniature e customizzazioni con la ‘materia verde’ con Alessio Cisbani; modifica di una miniatura teste e visi con Dario Bianchieri, studio e pittura incarnato con Massimiliano Amon Richiero; pittura a fresco e armonia cromatica con Marco Bariselli; impariamo a conoscere i colori ad olio (livello base e Intermedio); studio e pittura metalli con Massimiliano Amon Richiero; modifica di una miniatura vesti e armature con Dario Bianchieri; tecnica e teoria grimdark con Alessandro Bonavero.

Partecipazione a tornei e workshop è a pagamento, l’ingresso sarà libero per chiunque vuole assistere e fare il tifo. Informazioni e prenotazioni sul sito dell’evento.

Per quanto riguarda CasaleComics&Games, una delegazione è stata ospite per due giorni al Gardacon, il grande evento dedicato al mondo dei Comics che si è svolta al centro fieristico di Montichiari (BS) il 26 e 27 marzo. Un momento di vetrina per Casale ma con un risvolto molto pratico: assistere alla gara Cosplay di Gardacon per selezionare tra i finalisti uno dei ‘Dieci Magnifici Eroi’: il Cosplay contest di CasaleComics che vede dieci partecipanti di livello top.