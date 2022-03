Raduni Eclipse: oltre 200 auto nel piazzale del Palladium

ACQUI TERME - È stata un successo la manifestazione organizzata nel pomeriggio di domenica 27 da 'Raduni Eclipse' nel piazzale del Palladium. Oltre 200 i mezzi iscritti e un via vai pressoché continuo di appassionati e semplici curiosi, tra i quali abbiamo avuto il piacere di ospitare anche il sindaco Lorenzo Lucchini», commenta Yari Benazzo, ideatore dell'evento.

«Siamo contentissimi per il risultato. Abbiamo raggiunto numeri e obiettivi che in altri raduni si impiegherebbero anni a ottenere. I ragazzi dell'Anffas che sono venuti hanno potuto farsi un bel giro sulla limousine, e fortunatamente anche con le donazioni raccolte a favore della Onlus sono andate veramente bene. Oltre a ringraziare ovviamente tutti i ragazzi dello staff - continua Benazzo - voglio dire grazie a tutti i partecipanti che hanno reso magnifico questo evento e a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto finanziando le spese iniziali, tra questi in particolare Eva Galliano con G&C assicurazioni; "Jonnycage" Loi con Autogomma; il negozio “Digitalmanu”, realizzatore dì tutto l’abbigliamento eclipse, Arianna Ivaldi con “Centro estetico La Crisalide” e “Impresa edile Benazzo Roberto”.