Gli studenti mettono a dimora le piante donate dai carabinieri

SERRAVALLE SCRIVIA — Ieri gli studenti del Cnosfap di Serravalle Scrivia hanno messo a dimora dieci piantine di specie locali, collocate accanto al centro di formazione professionale, in un’area residenziale e commerciale poco verde. Le piante sono state assegnate ai ragazzi dai carabinieri della biodiversità che – insieme al ministero della Transizione ecologica e a numerosi istituti scolastici sul territorio nazionale – partecipano al progetto “Un albero per il futuro” per tutelare il patrimonio inestimabile delle riserve naturali e delle foreste demaniali.

Una dorsale verde che attraversa idealmente tutto il territorio italiano e che rappresenta un esempio di gestione unitaria di un capitale europeo di biodiversità unico per la sua varietà di habitat. Oltre a questo i militari hanno donato agli studenti anche una gemma del famoso “Ficus di Falcone”, albero collocato a Palermo e intitolato al magistrato, un gesto per promuovere la legalità e collegarla al rispetto dell’ambiente.

Alla presenza del sindaco Alberto Carbone, dell’assessore Claudio Barbieri, dei consiglieri Daniela Zino e Adriano Ceva e del comandante della caserma di Serravalle maresciallo Paolo Lagozzino, gli alberi sono stati messi a dimora e georeferenziati in un sistema che li raccoglie tutti e li monitora.

«Con la benedizione di don Egidio Deiana, nostra guida salesiana, e alla presenza del direttore del centro Roberto Mandirola ci siamo assunti la responsabilità di custodire questo patrimonio e lavorare per essere sempre più consapevoli che le azioni, per prendersi cura dell’ambiente, non finiscono con questa manifestazione ma devono proseguire nella consapevolezza maturata in tutte gli ambiti della nostra vita», spiegano dal Cnosfap di Serravalle Scrivia.