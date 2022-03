Madonna della Salve, processione l'8 maggio

ALESSANDRIA - Dopo due anni senza “peregrinatio Mariae”, domenica 8 maggio alle ore 16 ritornerà finalmente la processione in onore della Madonna della Salve, Clementissima Patrona della Diocesi di Alessandria. E tornerà il pellegrinaggio di sempre: via Parma, piazza della Libertà, corso Roma, via Modena, via San Giacomo della Vittoria, poi di nuovo piazza della Libertà, via Parma e rientro in Cattedrale, dove alle 18 sarà celebrata la messa.

«Siamo nell'anno di San Pio V, di cui si festeggiano i 450 anni dalla morte, che ha dato forza e incrementato questa devozione, insieme all'Ordine domenicano. Intanto - racconta don Gianni Toriggia, vicario generale diocesano e parroco della Cattedrale - speriamo che dopo questi due anni di 'riflessione' vi sia una ripresa e una folta partecipazione. Quest'anno chiederò alla Madonna della Salve di crescere con Lei come comunità, pensando alle Unità pastorali".