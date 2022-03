"Non cancellate il nome di Italo Balbo"

NOVI LIGURE - Gigantografie di Italo Balbo affisse nei pressi di aeroporti e sedi dell’aeronautica in tutta Italia e anche all'aeroporto 'Mossi' di Novi Ligure: questa la risposta di Azione Tortona, che si inserisce in un contesto di proteste a livello nazionale, al Ministero della Difesa che ha deciso di rimuovere il nome di Balbo dai veivoli del 31esimo Stormo dell'Aeronautica Militare.

“In una situazione di dissesto sociale ed economico - dicono dall'associazione - è tragicomico che personaggi come Fratoianni si preoccupino solo di tentare di cancellare la storia del nostro paese, senza per altro conoscerla. Del resto, nessuna sorpresa: chi vive di nulla ed è nulla altro non può fare che tentare di cancellare la memoria di giganti con i quali non potrà mai competere o confrontarsi. A Frantoianni e sodali non rimane, nella loro piccolezza, che provare a cancellare eroi, storia e radici, come i terroristi dell’Isis han tentato di fare con le rovine di Palmira. E proprio come a Palmira, dove, nonostante la distruzione, si può ancora respirare la grandezza e la magnificenza del tempio di Baal, così avverrà ora: il nome di Italo Balbo rimarrà impresso negli annali della storia, quello di Fratoianni e dei nuovi talebani democratici finirà dove merita: nel nulla”.