"Puliamo il nostro paese", è l'invito dell'Unione Suol d'Aleramo

ACQUI TERME - "Puliamo il nostro paese" è l'iniziativa organizzata dall'Unione Montana Suol d'Aleramo, rivolta ai comuni che la compongono, «e a tutti i cittadini, per ripulire il nostro territorio e le nostre strade», scrivono gli organizzatori. Sabato 2 a partire dalle 9 del mattino nei vari paesi si formeranno i gruppi di lavoro ai quali verranno assegnate le aree del territorio comunale da ripulire. Pausa pranzo alle 12, ripresa delle pulizie alle 14 per poi proseguire fino alle 18.

Materiale consigliato: guanti da lavoro, abbigliamento e calzature comode, gilet «alta visibilità che verrà offerto dall'Unione Montana».

Per ogni informazione e per aderire all'iniziativa è necessario rivolgersi al Comune.