Sabato a Pecetto il trekking fra terre di fiume e... stelle

PECETTO DI VALENZA – ‘Il sabato nei villaggi. Cultura e natura nelle terre del Po’ - iniziativa promossa dal Parco del Po piemontese - per il secondo anno si inserisce nella programmazione del Festival delle orchidee selvatiche di Pecetto di Valenza con un trekking che si snoderà tra sali e scendi, attraverso prati aridi e gerbidi, all’interno del Sito di Interesse Comunitario Bric Montariolo, inserita nel Parco Naturale del Po Piemontese.

L’area è uno dei siti di progetto del Life orchids, che vede coinvolti numerosi partner tra cui le Università di Torino e Genova, il Parco naturale del Po piemontese e il Parco naturale regionale di Portofino.

L'appuntamento è per sabato 2 aprile a Pecetto di Valenza, con il ritrovo previsto per le ore 14.30 presso l’area del campo sportivo del paese, dove vi è un ampio parcheggio. La giornata del 2022 aggiunge al percorso in natura anche la visita del paese. Si raggiungerà infatti la Rocca di Pecetto, punto più elevato del paese, che ha al suo interno il Parco Astronomico e il Sentiero dei Pianeti, qui i partecipanti saranno accolti e guidati dal Gruppo Astrofili Galileo. L’ultima tappa prevista è dedicata al crocifisso ligneo trecentesco, definito ‘un caposaldo della scultura gotica tra Piemonte e Lombardia’, presente nella chiesa parrocchiale, dedicata ai Santi Maria e Remigio.

La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni è possibile scrivere a chebisa@virgilio.it, oppure telefonare al 3482211219. La proposta rientra nel progetto Artisti per la natura: alla scoperta delle nuove Aree protette del Po piemontese, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.