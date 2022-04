Da sabato Valenza ricorda il 'suo' pittore Prandi con una mostra

VALENZA - Sarà inaugurata sabato alle 18 a Palazzo Valentino la mostra retrospettiva Pier Paolo Prandi – Pittore di Valenza, a cura del Centro Comunale di Cultura.

A un anno dalla sua scomparsa il Comune di Valenza tributa all’artista valenzano un importante ricordo attraverso un’esposizione che presenterà per la prima volta riunite le opere più rappresentative del maestro.

Oltre settanta i dipinti presentati nella rassegna che tracciano l’intero percorso artistico di Prandi. Dai lavori degli anni Settanta, connotati dalla genuina ispirazione naïf, si passa alle opere degli anni Ottanta e Novanta in cui a prevalere è la dimensione del Realismo Magico, per arrivare sino alle ultime opere del 2020 in cui l’artista sembra tornare alle origini naïf.

In mostra saranno presenti anche alcune delle opere iconiche del maestro. Tra queste spicca il capolavoro "Sei ceri, un asino e un bue", che racconta la storia della città di Valenza dalle sue origini contadine alla trasformazione in città dell'oro. Sul retro del dipinto Pier Paolo Prandi aveva scritto «Questo quadro rimane mio per sempre nella mente e nel cuore». Questa frase testimonia quanto quest’opera sia intimamente legata al ricordo del maestro valenzano. Da segnalare ancora il dipinto Al di d’la vendumia, opera parte della collezione del Museo Nazionale delle Arti Naïves “Cesare Zavattini” di Luzzara (in provincia di Reggio Emilia) e La mela d’oro, tela diventata celebre perché scelta come immagine per il manifesto di riapertura del Teatro Sociale di Valenza dopo i restauri nel 2007. Anche la grande tela L’albero della cuccagna, opera donata qualche anno fa al Comune di Valenza dalla signora Leonilde Pedon in memoria del marito Sig. Giuseppe Pizzo, sarà parte del ricco percorso espositivo.

Gli autoritratti in corso Garibaldi

Tra le molte opere eseguite da Pier Paolo Prandi tanti sono gli autoritratti. Immagini, queste, in cui il pittore si ritraeva spesso a lavoro intento a dipingere la città o mentre era colto dall’ispirazione più poetica. Queste opere andranno a costituire una sezione distaccata della mostra che sarà sempre visibile attraverso le vetrine dello spazio sito in Corso Garibaldi 35.

Le opere in mostra provengono da collezioni privati e da alcune raccolte pubbliche tra le quali il Museo Nazionale delle Arti Naïves “Cesare Zavattini” di Luzzara, il Museo Etnografico “C’era una volta – Gambarina” di Alessandria e dal Comune di Mede.

La mostra è accompagnata da un ricco catalogo, acquistabile presso il Centro Comunale di Cultura e la libreria Libraria Mondadori Bookstore, con oltre duecento immagini riprodotte e saggi critici tra i quali quello del Prof. Renzo Margonari che all’inaugurazione condurrà, quanti fossero interessati, alla visita guidata della mostra.

Così l’assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio commenta l’iniziativa: «Una mostra omaggio a un grande artista della nostra città. È stato un lavoro lungo che ha impegnato il personale del Centro Comunale di Cultura per un intero anno nella ricerca delle opere e nella loro schedatura. Il materiale dell’Archivio Prandi, generosamente donato al Comune dai familiari, Francesco e Claudia Prandi, è stato oggetto di studio e di digitalizzazione per permettere la conservazione e l’analisi della documentazione relativa all’operato del maestro valenzano. Un lavoro ampio e complesso che si è già concretizzato nel bel catalogo, del quale come Amministrazione siamo molto orgogliosi, e che si concluderà con l’inaugurazione della mostra il prossimo 2 aprile».

La panchina del Carrà

L’inaugurazione sarà anche l’occasione per la presentazione della panchina in memoria di Pier Paolo Prandi che sarà collocata nello slargo di Via Cavour, luogo dove il pittore era solito sostare per alcune chiacchiere con gli amici. La panchina è stata dipinta con immagini tratte dalle opere del pittore grazie alla preziosa collaborazione dei docenti e degli allievi del Liceo Artistico “Carlo Carrà” di Valenza.

La mostra, a ingresso gratuito, resterà aperta straordinariamente domenica 3 aprile 2022 dalle ore 11.00 alle ore 18.00.

Orari di apertura (fino al 30 aprile):

lunedì, martedì e giovedì: 9.00-12.30/15.00-18.00 - mercoledì: 9.00-14.00 - sabato: 9.00-12.00/15.00-19.00

Per informazioni: 0131 949286 - biblioteca@comune.valenza.al.it - www.comune.valenza.al.it