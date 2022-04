Strada delle fontane, chiusura prorogata a fine maggio

ROCCA GRIMALDA - Rappresenta sicuramente una doccia fredda per le attività economiche del paese l'ordinanza adottata dalla Provincia di Alessandria. La provinciale 199, la strada delle fontane che dall'Ovada Alessandria conduce verso il centro, rimarrà chiusa fino alle 18.00 del 30 maggio 2022. Il provvedimento sarebbe stato adottato dopo che l'impresa incaricata dei lavori di consolidamento delle pareti e di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area avrebbe manifestato l'esigenza di un ulteriore periodo di garanzia di poter proseguire con le operazioni in totale sicurezza.

Secondo la programmazione originaria nella giornata di ieri, giovedì 31 marzo, si sarebbe dovuta concludere la prima fase con il successivo ritorno al senso unico alternato in vigore fino al mese scorso. Da verificare se il provvedimento sarà mantenuto fino alla sua naturale conclusione o se sarà possibile abbreviare quest'ulteriore divieto. Dal dicembre 2020 Rocca Grimalda vive in uno stato di "sospensione". Come in quel periodo, il collegamento con la val d'Orba più utilizzato rimane la strada della Piria.