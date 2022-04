Domani volontari in azione al parcheggio dell'Eurospin

VALENZA - Domani, domenica mattina alle 10, i volontari di Salviamo il Nostro Verde, meteo permettendo, hanno in programma un nuovo 'raid' di pulizia a Valenza. Rispondendo alla segnalazione pervenuta sul gruppo Facebook 'Sei di Valenza se...', si troveranno nel parcheggio dell'Eurospin in strada Pontecurone per ripulire l'area, soprattutto i canaletti invasi dai rifiuti.