Beppe Gambetta, l'ultimo libro sarà presentato in Enoteca

OVADA - Un nuovo singolo e un libro. Beppe Gambetta sta per rientrare in Italia dopo uno dei suoi consueti lunghi periodi negli Stati Uniti. L'abbraccio con Ovada, sua città di adozione, si materializzerà sabato 9 aprile alle 18.00 in Enoteca Regionale con la presentazione di "Dichiarazioni d'amore", il libro in uscita che riassume aneddoti, collaborazioni artistiche, passioni del grande chitarrista genovese. "Sarà la prima presentazione in Piemonte - chiarisce lo stesso Gambetta - Mi piace l'idea che questo libro possa contribuire a far scoprire qualcosa in più di Ovada, una città di grande fascino".

Note e parole

L'ultima performance sul territorio risale allo scorso 15 agosto con "Buongiorno Dolcetto", il concerto all'alba nell'incantevole vigna della Tenuta Cannona a Carpeneto. Nel libro Gambetta si mette a nudo, si racconta attraverso la sua esperienza musicale e i tanti successi di una carriera dedicata alla passione nata da piccolo per atmosfere e suggestioni americane. C'è però un altro grande cantautore che ha esercitato una grande influenza: Fabrizio De Andrè. E alle atmosfere che Faber era in grado di creare si riallinea "Un panino", il singolo pubblicato sul canale Youtube dell'artista due giorni fa. "Questo brano - precisa il chitarrista - è dedicato a Piero che continua a partire per la guerra, ad Andrea che è ancora discriminato per i suoi orientamenti sessuali, a Marinella che continua a morire". La canzone sarà eseguita sabato prossimo, assieme ad altre, nel corso della presentazione.