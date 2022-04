Cremonese - Alessandria, il giudice sportivo ne ferma quattro

ALESSANDRIA - Le decisioni del giudice sportivo, domani, toglieranno alla partita di martedì allo 'Zini' quattro protagonisti.

L'Alessandria perde Ba, uno dei cinque diffidati: con il rientro di Casarini, che ha scontato lo squalifica, e con Gori ancora out (domani un ulteriore accertamento, come annunciato da Longo), Milanese sarà confermato in mediana, con l'opzione Barillà, che può anche avere un minutaggio più alto, anche se non ancora sufficiente per giocare dall'inizio.

Tre stop in casa Cremonese: Crescenzi per il rosso diretto (contestato perché, a giudizio anche del compagno Ciofani, il difensore ha colpito la palla e l'impatto con l'avversario sarebbe stato successivo e non voluto), Bianchetti e Fagioli perché diffidati e ammoniti. In difesa, dove è assente anche Valeri, possibile Casasola dall'inizio. Torna a disposizione Di Carmine. Da valutare le condizioni di Zanimacchia.

Pecchia, che ieri non è andato in sala stampa, troppo arrabbiato per alcune decisioni dell'arbitro, parlerà domani mattina. Per Longo, invece, le dichiarazioni sono quelle di sabato, anche sulla possibilità, tutta da valutare, di alzare il minutaggio di Pierozzi.

Pisseri sul podio di Zenga. Bentornato Pierozzi L'intervento nel primo tempo su Vido gli vale la nomination tra i migliori interventi di giornata

Lo stop del Vicenza a Brescia, oggi, permette di raddoppiare il vantaggio sul Lane. Che mercoledì riceverà il Crotone, all'ultima fermata per inseguire i playout dopo il pareggio in rimonta (e su rigore, Maric) con il Perugia. Cosenza già domani a Ferrara: per la Spal l'occasione per mettere al sicuro la salvezza.