Ovadese, sconfitta beffa con il San Giacomo Chieri

OVADA - Evidentemente San Giacomo Chieri non porta fortuna all'Ovadese. Dopo il pareggio allo scadere del Geirino arriva la sconfitta di misura che di fatto cancella le residue ambizioni per la formazione bianconera. Scelte oramai consolidate quelle di mister Raimondi che si affida a dieci uomini in campo anche domenica scorsa contro il Mirafiori. L'unico avvicendamento, al centro della difesa, è quello di Favorito con il rientrante Bianchi schierato a fianco di Silvestri. Il centrocampo è quello abituale con Anania perno centrale, Massari e Mazzotta mezz'ali. In avanti il tridente composto da Sassari, libero di svariare, Mutti sul centro sinistra e il centravanti Rignanese.

La gara è serrata fin dalle prime battute. La squadra di casa punta su aggressività e dimensioni del campo limitate. L'Ovadese risponde con alcuni spunti. L'unico vero pericolo nasce al 32': punizione di Anania, sulla respinta conclusione di Silvestri da fuori neutralizzata dal portiere. San Giacomo insidioso in due occasioni con altrettante mischie in area. Nel primo caso sventa Silvestri, nel secondo lo stesso Gaione.

Ovadese, ora il ruolino di marcia è da playoff Quattro vittorie e tre pareggi nelle ultime otto gare. Pesa il ritardo accumulato in autunno. Ora quattro sfide decisive

La ripresa vede un'Ovadese più decisa. Al 5' grande occasione per Silvestri che, servito da corner, calcia verso la porta Gilardi respinge con efficacia. Portiere decisivo anche tra il 9' e l'11' con altre due parate importanti sulle incursioni ovadesi. Nel momento migliore arriva il vantaggio della squadra di casa. Pallone banalmente perso sulla tre quarti difensiva. Prolungata azione sulla fascia destra e cambio di fronte. Vergnano dallo spigolo sinistro dell'area lascia partire una conclusione a metà tra un tiro e un cross che sorprende Gaione e s'infila in porta.

FORMAZIONI - San Giacomo: Gilardi, Anselmi, Raimondo, Sicchero, Romano, Bai, Vergnano, Longo, Capone, Zaghi, Veglia (Catana', Solaro, Calindro, De Salvo, Perrone, Mastrandrea, Lanza, Del Conte) All.: Migliore

Ovadese: Gaione, Bianchi, Costa, Massari, Silvestri, Favorito, Sassari, Anania, Rignanese, Mutti, Mazzotta (Massone, Mazzon, Leone, Xassan, Pellegrino, Cannonero, Aresca, Barletto, Merialdo). All.: Raimondi