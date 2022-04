Problemi Bertram. Pesaro passa facile

CASALE MONFERRATO - La Bertram conferma il suo momento difficile e cede in casa (70-86) che merita ampiamente la vittoria. La soddisfazione del coach ospite Luca Banchi: "Questa partita ha una grande importanza per noi per i nostri obiettivi. Celebriamo con soddisfazione un’impresa fatta contro un avversario di questa caratura". Il tecnico della Bertram Marco Ramondino è invece alle prese con le difficoltà attuali della sua squadra: "Vittoria meritata di Pesaro, che ha condotto dall’inizio alla fine. Abbiamo fatto fatica a fare tutto. Siamo stati poco lucidi, poco brillanti, mostrando poca energia e poca aggressività".