Nel weekend i Munfrà Game Days a Casale con 300 giocatori

CASALE - Sono arrivati in circa 300 da tutta Italia: una nutrita squadra di romani e poi ancora da Napoli, Firenze, Pescara, Bergamo, Brescia, Genova, Torino, persino una compagine svizzera. Un successo al di là di ogni aspettativa per la seconda edizione dei Munfrà Game Days del 2 e 3 aprile al Palafiere Riccardo Coppo di Casale.

«Tanti giocatori arrivati da fuori Piemonte ci hanno raccontato come il Palafiere e la posizione di Casale risultino strategiche per questo tipo di tornei - spiegano gli organizzatori di mON! Eventi - Facilmente raggiungibile, vicino all’autostrada, ma sono rimasti molto impressionati anche dal luogo, che sicuramente è molto comodo per allestire le postazioni di gioco, e dalla città che hanno visitato tra le varie fasi dei tornei”.

La cosa più spettacolare sono stati proprio gli 80 tavoli messi a disposizione dei giocatori dalla stessa mON o dalle tante associazioni di boardgame coinvolte nel progetto. Specie per Age of Sigmar, Mordheim, Warhammer, o altri giochi di strategia fantasy. Ma un altro valore aggiunto è stato la ristorazione: domenica i giocatori sono stati sfamati con oltre 200 porzioni di agnolotti.

I vincitori

Per quanto riguarda i vincitori, ad avere la meglio nel Bloodbowl (nelle leghe di si usano solo pseudonimi ) è stato Hippie di Torino, al secondo posto Solidamur, terzo per Yena.

Altro gioco seguitissimo a Casale è Magic The Gatering, uno dei giochi di carte più famosi al mondo. La classifica ha visto al primo posto Gioele Tagliabue, al secondo posto Michele Atzeni, al terzo Paolo Testa.

Per 9th Age, inserito a grande richiesta nel programma, è stato Marco Parente di Torino a trionfare e quindi a sedersi sulla replica del Trono di Spade destinato ai vincitori (ma i tornei davano anche interessanti premi in prodotti tipici).

Il torneo di Mordheim di Casale dal titolo ‘Alleanze pericolose’ era il primo di una campagna nazionale che si svolgerà nelle principali fiere di settore e quindi molto atteso. A vincere è stato Paolo Manenti, seguito da Marco Berardo e Matteo Negri. “Miglior Massacratore” Alessio Autelli.

Per quanto riguarda Boomerhammer, la classifica finale ha visto al primo posto Giovanni Temporelli al secondo Mattia Pagliana e al terzo Pietro Della Valle. Il premio di pittura per la miglior armata è andato ad Andrea Ruberto, mentre il premio al Miglior Giocatore ad Andrea Barcellini.

Anche il torneo di Age of Sigmar è stato combattuto: durato due giorni, permetteva l’accesso al torneo nazionale di questo fantasy game. A vincere è stato Roberto Callegari, (Milano) seguito da Federico Azzari (Parma) e Manuel d’Isidoro (Pescara).

Infine il torneo ‘Vecchi Vigneti’ Middle Earth Battle Strategy Games (Ambientato nel mondo del Signore degli Anelli) è stato vinto da Federico Zotti, seguito da Simone Fornaiolo e Riccardo Fogaccia. Il premio a Miglior Armata Dipinta è andato a Giuseppe Bitetto e quello per Miglior Armata Caratteristica a Davide Lignani

Successo anche per i workshop di pittura e scultura che hanno visto protagonisti alcuni dei più noti artisti al lavoro su miniature e pezzi fantasy. I docenti sono stati Massimiliano Richiero, Alessandro Bonavero, Alessio Cisbani, Dario Bianchieri, Emanuele Terzoni.

Alcuni dei protagonisti di questi giorni torneranno a Casale Molto presto in occasione di Casale Comics and Games, il 18 e 19 giugno al Castello e al Mercato Pavia, che ospiterà una consistente sezione dedicata ai Boardgames e di cui i Monfrà Games Day hanno costituito una gustosa anticipazione.