Casale, in Comune Ufficio Tributi più accessibile, è al piano terra

CASALE - Novità in Comune a Casale: da questa mattina, lunedì 4 aprile, è ufficialmente attivo a pieno regime il nuovo Ufficio Tributi al piano terra di Palazzo San Giorgio. Lo sportello è stato trasferito dal primo piano a quelli che erano stati gli spazi dedicati all’Ufficio Manifestazioni.

«Come avevamo promesso – hanno ricordato il sindaco Federico Riboldi e l’assessore Giovanni Battista Filiberti – stiamo lavorando per razionalizzare gli spazi all’interno degli stabili comunali con una particolare attenzione nel rendere sempre più accessibili e funzionali sportelli e servizi dedicati ai cittadini».

L’Ufficio Tributi ora lo si trova quindi all’interno del cortile principale di Palazzo San Giorgio, in via Mameli, 10, sulla destra ed è aperto al pubblico, senza più necessità di prenotare, il lunedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 13.30 alle 16 e il martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Per informazioni è anche possibile telefonare allo 0142 444478 o inviare una e-mail a tributi@comune.casale-monferrato.al.it. Si ricorda, inoltre, che per quanto riguarda l’Imu è possibile telefonare allo 0142 276681 il lunedì e il venerdì dalle 8.30 alle 16.30 oppure inviare una e-mail a casalemonferrato.imu@serviziotributi.it.



Novità anche per i Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale), che da lunedì 11 aprile rispetteranno il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.45 e il sabato dalle 9.15 alle 11.45, senza più l’apertura pomeridiana del lunedì.