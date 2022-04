Il sindaco Delorenzi dice basta: "Puniremo chi inquina il paese"

VISONE - Contro i furbetti del sacchetto abbandonato Comune di Visone ora fa sul serio, cominciando dall'acquisto di nuove fototrappole con scheda di segnalazione per cogliere sul fatto coloro che si macchiano di tali gesti di inciviltà.

Intanto, però, il sindaco Manuela Delorenzi insieme agli altri amministratori e ai volontari della Protezione Civile, sabato 9 sarà di "corvée" in via Squillè per iniziare a dare una ripulita alla discarica abusiva che negli ultimi mesi è andata via via riempiendosi di rifiuti e rottamaglia di ogni genere «a causa dell’inciviltà di alcuni individui che evidentemente non hanno alcun senso civico né rispetto per l’ambiente», scrive il sindaco sulla pagina Facebook del Comune.

«Abbiamo concordato con Econet un piano di accertamento nei confronti di chi non ha mai effettuato l’allaccio al servizio di raccolta rifiuti o non ha ritirato i bidoni e concentreremo prima di tutto i nostri sforzi su chi, non avendo apparentemente modo di effettuare gli svuotamenti dei rifiuti prodotti, dovrà giustificare come e dove smaltisce la spazzatura. Ricordiamo a tutti - continua la Delorenzi - che l’abbandono di rifiuti sul territorio, così come il furto delle fototrappole, sono reati di natura penale e quindi si è passibili non solo di multa ma anche di denuncia. Intensificheremo ulteriormente i nostri controlli per fare in modo che fenomeni come quelli che si sono verificati in via Squillè (ma anche, purtroppo, in altri punti del nostro territorio) vengano velocemente arginati, affinché i colpevoli di tali abbandoni vengano individuati e puniti!».

Per la giornata di pulizie il sindaco chiama a raccolta i visonesi di buona volontà: «Per tutti coloro che hanno voglia di dare una mano l’appuntamento è sabato 9 (meteo permettendo) alle ore 15 presso la discarica di via Squillè».