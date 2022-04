La bottega moderna: primo incontro per il distretto Urbano

OVADA - E' in programma oggi, lunedì 4 aprile, dalle 14.30, il primo dei due incontri formativi previsti nell'ambito delle attività per la creazione del Distretto Urbano del Commercio nella nostra città. Sul sito del comune di Ovada sono stati pubblicati i link per l'iscrizione e il questionario per il monitoraggio delle attività presenti all'interno del perimetro tracciato per il Distretto. "Abbiamo scelto - ha chiarito la scorsa settimana l'assessore Marco Lanza, di includere tutta l'area della città perché il rilancio può essere vero solo se coinvolgerà tutti gli operatori".

Distretto del Commercio, al via la stesura del progetto Rilancio e riqualificazione delle aree pubbliche, creazione di un brand della città tra gli obiettivi primari

Nell'incontro di oggi si parlerà dell'interpretazione moderna del concetto di bottega, un caso che ben si adeguerebbe alla tipologia classica del negozio presente in particolare nel nostro centro storico. Il prossimo incontro è previsto per lunedì 11 aprile.