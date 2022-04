In 150 alla camminata tra i ciliegi in fiore di Rivarone

RIVARONE - Nonostante l'aria piuttosto fredda, è stata un grande successo di pubblico domenica la camminata tra i ciliegi in fiore organizzata domenica a Rivarone. L'evento, che aveva anche il significato di celebrare il bene della pace in queste settimane segnate dal conflitto in Ucraina, ha visto la partecipazione di circa 150 camminatori.