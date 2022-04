Alessandria, in stazione altri 210 posti auto gratuiti entro fine anno

ALESSANDRIA - Il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, ha annunciato l'attivazione di «210 nuovi stalli gratuiti nell'area del Parcheggio Tiziano, a fianco della stazione ferroviaria di Alessandria». Parcheggi «a disposizione prima di tutto dei tanti pendolari alessandrini - ha spiegato il primo cittadino - ma anche di chi arriva in città con l'obiettivo di fare shopping, o di godersi la nostra offerta culturale, dai musei alle sale d'arte, ed enogastronomica. E' previsto un investimento di 600mila euro, già disponibili a bilancio. I lavori cominceranno in estate, con l'obiettivo di concluderli entro fine anno».

Il parcheggio di viale Tiziano è tornato di proprietà del Comune di Alessandria alla fine del 2020 «grazie alla determinazione della giunta Cuttica - si legge in una nota stampa - che lo ha rilevato da una società del gruppo Ferrovie dello Stato. I posti auto gratuiti a disposizione degli alessandrini oggi sono circa 180, ma diventeranno 400 a fine anno. In più si provvederà alla realizzazione delle opere di superficie per gli stalli autobus del nuovo movicentro, all'integrazione e al completamento dei percorsi pedonali e ciclabili presenti, e all'installazione di un ciclo posteggio all'aperto».

Infine, conclude il sindaco Cuttica, «il progetto prevede anche la messa in sicurezza del vicino piazzale ex Aci, altro importante spazio per chi cerca parcheggio a ridosso del centro città, con il rifacimento del manto stradale».