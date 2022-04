Cremonese - Alessandria, la sfida

CREMONA - Due forfait, Mantovani e Fabbrini, oltre a quello di Gori, controla capolista Cremonese Moreno Longo riporta titolare Parodi e sulla corsia di sinistra schierato Mattiello (con Lunetta in panchina).

In attacco Corazza ancora titolare, con Chiarello e Palombi, uno degli ex della gara. Marconi, dunque, riparte tra le riserve, insieme a Kolaj

Nella Cremonese, un po' a sorpresa, Ciofani non è fra i titolari: Pecchia gli preferisce Strizzolo.

CREMONESE - ALESSANDRIA 1-0



Marcatori: pt 27' Strizzolo



PLAY - BY - PLAY - LIVE

Primo tempo

37' Ravanelli da 30 metri, sul fondo



27' Gol della Cremonese: azione centrale di Baez, sulla prima conclusione Pisseri si oppone, ma a destra si inserisce Strizzolo e segna

26' Tacco di Palombi a smarcare Milanese, avzna, si accentra, la conclusione è vicino al palo, ma sul fondo

23' E' buono il recupero di Milanese sulla trequarti dei Grigi, per Palombi, che avanza, ma la conclusione è altissima

22' Gaetano dai 25 metri, sul fondo

20' Ammonito Di Gennaro, che va in diffida

11' Occasione Grigi; ripartenza, Corazza prende il tempo a Meroni, un metro dentro l'area, conclusione che Carnesecchi allunga in angolo. Sugli sviluppi, sale Di Gennaro, ma il colpo di testa è alto

10' Mattiello per il colpo di testa di Chiarello. Sul fondo

4' Quattro angoli in fila per la Cremonese

2' Milanese per l'inserimento di Chiarello, che si smarca bene, ma non aggancia

1' Calcio d'inizio della Cremonese

Le formazione

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Casasola, Ravanelli, Meroni, Sernicola; Valzania, Gaetano; Bonaiuto, Baez, Strizzolo; Gondo . A disp.: Ciezowski, Sarr, Fiordaliso, Ciofani, Bartolomei, Castegnetti, Politic, Di Carmine, Zanimacchia, Rafia. All.: Pecchia

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Milanese, Mattiello; Chiarello, Palombi; Corazza. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Coccolo, Lunetta, Marconi, Benedetti, Ariaudo, Barillà, Pierozzi, Pellegrini, Kolaj. All.: Longo

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Assistenti: Passeri di Gubbio e Palermo di Bari, quarto ufficiale Bitonti di Bologna. Var Prontera di Bologna, assistente Var Scarpa di Reggio Emilia

Note: Giornata calda, terreno in buone condizioni. Spettatori: . Ammoniti: Di Gennaro, Gondo per gioco falloso. Angoli: 6-1 per la Cremonese.Recupero: