Cremonese - Alessandria: Mantovani è out

ALESSANDRIA - Valerio Mantovani non c'è. Nei 22 convocati per la gara di oggi (ore 19) non compare il nome del difensore: al contrario di Fabio Pecchia, tecnico dei cremonesi, che ieri ha parlato annunciando anche il forfait di Okoli per un problema nella rifinitura, Moreno Longo non ha fatto la conferenza stampa prepartita, in cui solitamente indica anche eventuali recuperi o assenze.

La spiegazione della rinuncia al centrale si conoscerà fra qualche ora. Una mancata disponibilità che apre la strada a un utilizzo di Ariaudo, che fino ad ora si è visto solo per uno scampolo a Frosinone. Magari non dall'inizio, ma può avere più spazio

Assente anche Fabbrini

Da valutare, per le corsie esterne, quando minutaggio ha Pierozzi, il cui recupero è molto importante, ma proprio per il tipo di infortunio che lo ha tenuto due mesi lontano dai campi è importante valutare bene anche i margini di rischio.

In attacco l'ipotesi di Corazza e Marconi insieme, passando da un 3-4-2-1 a un 3-4-1-2, è possibile, anche per alzare il peso offensivo e sfruttare il ritorno al gol di un reparto a digiuno per molto tempo.

Pecchia cambia la difesa

Ha qualche problema in difesa Fabio Pecchia, perché a Bianchetti e Crescenzi squalificati si è aggiunto Okoli, ko nell'ultimo allenamento. Fuori per squalifica anche Fagioli. non disponibile Bartolomei, in dubbio Castagnetti. I grigiorossi hanno, comunque, molte alternative: nella linea a quattro arretrata torna titolare, a destra, Tiago Casasiola, uno degli ex della gara, a sinistra Sernicola.

Terminale offensivo è Ciofani, con un tridente alle spalle, Gondo, Baez e Buonaiuto. Rientra, dopo due turni di stop, Di Carmine

'Porta un amico allo stadio', da oggi i biglietti Per la gara con il Pordenone. A Cremona saranno 250 sugli spalti questa sera

Pezzuto, la terza volta

Dirige l'incontro Ivano Pezzuto, bancario, 38 anni, di Lecce, che nelle sei precedenti gare in B, in questa stagione, ha arbitrato due volte l'Alessandria, a Como (2-0 per i lariani) e in casa con il Pisa (1-1). Una sola volta la Cremonese, 0-0 esterno a Perugia

Le probabili formazioni

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Casasola, Meroni, Ravanelli, Sernicola; Valzani, Gaetano; Baez, Gondo, Buonaiuto; Ciofani. A disp.: Sarr, Fiordaliso, Frey, Castagnetti, Rafia, Di Carmine, Strizzolo, Zanimacchia, Politic. All.: Pecchia

Alessandria (3-4-1-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Milanese, Lunetta; Chiarello; Marconi, Corazza. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Coccolo, Mattiello, Benedetti, Ariaudo, Barillà, Pierozzi, Pellegrini, Palombi, Kolaj. All,: Longo

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Assistenti: Passeri di Gubbio e Palermo di Bari, quarto ufficiale Bitonti di Bologna. Var Prontera di Bologna, assistente Var Scarpa di Reggio Emilia