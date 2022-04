Dante e Dalì, in biblioteca la Divina Commedia diventa spettacolo

NOVI LIGURE — Si intitola “D’Aliante: dentro DanteDalì” il nuovo progetto promosso dalla biblioteca civica di Novi Ligure per coinvolgere le altre biblioteca della zona con una lettura “teatrale” di alcuni dei canti più belli della Divina Commedia mescolata, a livello immaginifico, con alcune sperimentazioni simboliche del grande artista Salvador Dalì.

Quattro attori della compagnia Teatro del Rimbombo s’immergeranno in queste atmosfere sorprendenti per circa un’ora attraverso una performance in grado di coinvolgere un pubblico di diverse fasce di età. Si tratta di un progetto rivolto sia ai ragazzi delle scuole, sia agli abitanti dei paesi, purtroppo penalizzati, dal punto di vista culturale, dagli ultimi due anni di pandemia.

Il progetto, inoltre, è collegato alla mostra dal titolo “DanteDalì Salvador Dalì, la Divine Comédie e le edizioni dantesche della Biblioteca Civica di Novi Ligure” che si è tenuta l’anno scorso presso la biblioteca di Novi.

In totale sono cinque le rappresentazioni che si terranno secondo il seguente programma:

venerdì 8 aprile (ore 9,30) presso il teatro Civico di Gavi (enti coinvolti: biblioteca comunale di Gavi e biblioteca comunale di Voltaggio)

(enti coinvolti: biblioteca comunale di Gavi e biblioteca comunale di Voltaggio) martedì 3 maggio (ore 18,30) presso il teatro Comunale di Fresonara (biblioteca comunale di Fresonara)

(biblioteca comunale di Fresonara) sabato 7 maggio (ore 18) presso Cabella Ligure nella sala ex Albergo Posta di piazza Vittoria (biblioteca civica di Cabella Ligure)

nella sala ex Albergo Posta di piazza Vittoria (biblioteca civica di Cabella Ligure) venerdì 13 maggio (ore 17) presso la biblioteca comunale "Roberto Allegri" di Serravalle Scrivia

venerdì 20 maggio (ore 21) presso Lerma nel centro polifunzionale della Lea (biblioteca comunale di Lerma)