I giovani Bertram alla Next Gen Cup 2022

TORTONA – L’Under 19 del Derthona Basket sarà impegnata nella fase finale della Next Gen Cup. La manifestazione, che mette di fronte le 16 formazioni Under 19 dei club di Serie A, si svolgerà alla Vitrifrigo Arena di Pesaro dal 5 al 7 maggio 2022. La Next Gen Cup, che ritorna dopo lo stop nella scorsa stagione, vedrà le 16 squadre partecipanti divise in 4 raggruppamenti e disputeranno un girone all’italiana di sola andata, con una gara al giorno. Si qualifica alla fase finale la prima squadra classificata di ogni girone. La seconda fase si disputerà con la formula della Final Four con sede e date da definire.

Tortona, allenata da Luca Ansaloni, è stata inserita nel girone B con Virtus Segafredo Bologna, Vanoli Young Cremona, Allianz Pallacanestro Trieste.