Novipiù, Luca Valentini dovrà essere operato

CASALE MONFERRATO - Problema infortuni in casa Jbm. Una nota del club ha chiarito le situazioni che stanno tenendo fuori dal campo da alcune settimane Luca Valentini e Leonardo Okeke.

Gli esami eseguiti su Valentini hanno evidenziato la presenza di "os trigonum" al piede destro conseguenza dell'infortunio patito a Mantova. Per questo l’atleta dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico di rimozione "os trigonum". I tempi di recupero sono di circa 40 giorni dall’operazione.



Stop anche per Leo Okeke che invece soffre di "periostite alla gamba destra". Un'infiammazione riconducibile alla crescita fisica dell’atleta. Il giocatore - precisa il club rossoblù - ha già iniziato le terapie e sarà rivalutato tra venti giorni.

Per entrambi la prospettiva è quella di ritornare a disposizione per i playoff.