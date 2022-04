Palazzo Borgatta come nuovo "Ancora un mese per i dettagli"

OVADA - Via le impalcature dalla facciata su piazza Assunta entro un mese e mezzo al massimo, prima di proseguire con l’ultimo prospetto verso piazza Garibaldi e chiudere - entro l’anno, salvo intoppi - un’operazione di recupero attesa per trent’anni dalla città. L’ex hotel Universo, il grande edificio dall’angolo stondato nel cuore del centro storico di Ovada, si prepara a trasformarsi da simbolo di degrado a occasione di rilancio per la zona, considerato che «potrebbe esserci qualche bella sorpresa - dice l’amministratrice Graziella Mastellaro -, sono già in corso trattative per recuperare le facciate di altri palazzi importanti nell’area di piazza Assunta».

Piazza Garibaldi, incognita sulla chiusura dei lavori Da martedì l'ultima parte della ripavimentazione. Già scaduta la seconda proroga. Sarà pronta per Pasquetta?

Per ora, l’attesa è tutta per l’edificio che fronteggia la parrocchia e che, una volta liberato dai ponteggi, si trasformerà in una quinta teatrale in grado di cambiare il volto della piazza. «Il colore della facciata sarà lo stesso che si può già vedere sul retro, in vico San Giovanni, dove i lavori sono finiti nei mesi scorsi – dice Pietro Pini, de Le Botteghe di Cose Vecchie, impresa ovadese a cui è stato affidato l’intervento -. Si tratta di un rosso acceso molto particolare, che abbiamo fatto realizzare apposta dalla Spring Color per rispettare le indicazioni del Comune. È un colore a calce, il più naturale e traspirante. Considerato che anche rasatura e intonaco sono stati realizzati in questo modo, potremmo quasi definirlo un intervento di bioedilizia».

Ci vorrà circa un mese e mezzo, al netto di contrattempi, per terminare l’intervento lungo la facciata, dopo qualche mese di stop. «Avremmo voluto finire per lo scorso Natale, ma abbiamo dovuto fermarci per ragioni tecniche, perché le temperature invernali non permettevano di procedere con le lavorazioni – spiega Graziella Mastellaro -. In ogni caso, ora il cantiere sta ripartendo». È in corso la stesura del fondo, poi si procederà col colore e le decorazioni a trompe l'oeil che restituiranno l’antico lustro al palazzo. A metà maggio dovrebbe essere tutto finito. A quel punto le impalcature si sposteranno per recuperare anche l’ultima facciata, quella su piazza Garibaldi. «Se non andremo troppo in là coi tempi, inizieremo subito – dice Mastellaro -. Altrimenti, dovremo fermarci per questioni di temperature, in questo caso troppo alte, e rinviare all'autunno. L’obiettivo, però, resta quello di chiudere l’intero intervento entro fine anno».