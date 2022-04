'Porta un amico allo stadio', da oggi i biglietti

ALESSANDRIA - Oggi a Cremona saranno in 250 da Alessandria. Un altro numero che racconta la passione della gente grigia, due pullman(ritrovo alle 15.30 in piazza Perosi) e molte macchine per una sfida che, classifica alla mano, è almeno molto difficile. Ma chi ama i Grigi ha un solo obiettivo: difendere la B, aiutando la squadra.

E "Teniamola" è l'imperativo della società che accompagna tutte le tappe di questa volata finale: per chi era sabato scorso sugli spalti una nuova promozione, "Porta un amico, paghi la metà", valida in tre settori.

Il costo nella Nord per due tagliandi è 17 euro, in rettilineo 24 euro, in tribuna laterale scoperta 27 euro.

Anche per gli abbonati

Può funzionare per chiunque si voglia coinvolgere in una giornata di tifo al Moccagatta: moglie e marito, padre e figlio (madre e figlia), semplicemente un amico che può essere la voce in più in questa gara. Ed è valido anche per gli abbonati, che possono sbloccare un biglietto a prezzo speciale, inserendo il numero della Supporter Card o della Grey Member.

Per chi ha il biglietto è sufficiente comunicare nel punto della prevendita, o su Vivaticket, dove richiesto, il sigillo fiscale come codice coupon. Per chi non avesse conservato il tagliando della gara con la Spal, nei punti della rete Vivaticket può recuperarlo, mentre on line è facilmente trovabile negli ordini del proprio account Vivaticket.

La prevendita inizia oggi, alle 14,

Per gli Under 19

C'è anche uno sconto speciale per ragazzi e ragazze nella Nord: gli Under 19 pagano solo 5 euro per assistere ad Alessandria - Pordenone.