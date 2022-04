A Valenza Movie il premio Oscar 'Una donna promettente'

VALENZA - Questa sera, per la rassegna Valenza Movie, al Cinema Sociale arriva un premio Oscar. In programmazione 'Una donna promettente', che nel 2021 ha vinto l'academy award per la miglior sceneggiatura originale. Qui sotto il trailer del lungometraggio.

Il film inizierà alle 21, mentre la biglietteria aprirà alle 20.30. L'ingresso è a 6 euro a persona. È consigliata la prenotazione contattando l'email biglietteria@valenzateatro.it.