Amore, passione, inganno: in scena "Sogno di una notte di mezza estate"

LA PROSA - Mercoledì 6 aprile, alle ore 21, la stagione di prosa organizzata al teatro Alessandrino dal Comune di Alessandria, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, propone l’appuntamento con uno dei classici di William Shakespare, ‘Sogno di una notte di mezza estate’ nella versione del Progetto Urt di Jurij Ferrini. Sul palcoscenico ci saranno Jurij Ferrini, Paolo Arlenghi, Maria Rita Lo Destro, Agnese Mercati, Chiara Mercurio, Federico Palumeri, Stefano Paradisi, Rebecca Rossetti e Michele Puleio.



Commedia fantastica e tenebrosa, ‘Sogno di una notte di mezza estate’ è uno dei testi shakespeariani più rappresentati sui palcoscenici di tutto il mondo occidentale. Con estrema delicatezza e grande immaginazione, Shakespeare intreccia e combina in un disegno unitario le diverse vicende di due coppie di innamorati che per amore – opponendosi alla legge – fuggono dalla propria città, si inseguono e si perdono in un bosco, regno di maghi, fate e dispettosi spiriti. In quello stesso bosco, con amore e dedizione, una sgangherata compagnia di artigiani allestisce un improbabile dramma da rappresentare davanti alle autorità della città. In ‘Sogno di una notte di mezza estate’, piccolo concentrato di comicità, passione e inganno si avviluppano in modo assurdo e repentino per poi dipanarsi come d’incanto. Realtà e irrealtà giocano a fondersi e a confondersi insieme in una folle notte d’estate governata dal capriccio di Amore, la forza più potente e misteriosa del mondo.





I biglietti (ne sono rimasti pochissimi) possono essere acquistati presso la cassa del teatro oppure online su TicketOne. I biglietti già acquistati per la data del 17 febbraio rimangono validi. Le porte del teatro apriranno un’ora prima dello spettacolo per consentire agevolmente la verifica del super green pass. Mascherina Ffp2 obbligatoria. Alle 16.30, il cast dello spettacolo 'Sogno di una notte di mezza estate' incontrerà il pubblico e i media alessandrini. Per gli appassionati di teatro e di cultura sarà un'occasione unica per conoscere da vicino gli attori e scoprire particolari e curiosità della pièce shakespeariana che andrà in scena alle ore 21. Ingresso libero.

Juta No Limits, il teatro che abbatte (davvero) le barriere Ad Arquata Scrivia ecco innovative soluzioni tecnologiche per fare vivere l'emozione del palcoscenico a chi non vede o non sente

e il, con il, realizzano un servizio diper il pubblico non vedente e ipovedente. Si tratta di un servizio che rende “visibili” scene, costumi e movimenti degli attori, cioè quei particolari silenziosi ma spesso molto importanti che altrimenti non sarebbero percepibili al pubblico con disabilità visiva. Il servizio viene effettuato dotando il pubblico non vedente e ipovedente del Teatro Alessandrino di cuffie fm, collegate alla sala di regia. Da qui una voce narrante accompagna gli utenti lungo lo sviluppo narrativo dello spettacolo inserendosi nelle pause della recitazione. Il testo dell’audiodescrizione si integra con il copione teatrale, senza mai sovrapporsi ai dialoghi e alla colonna sonora.al 345 0604219.