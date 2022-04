Claudio Lauretta a Gavi porta il suo repertorio di imitazioni

GAVI — Il teatro Civico di Gavi ospiterà sabato 9 aprile alle 21.00 lo spettacolo “Imitamorfosi” con Claudio Lauretta e Alessandro Picollo. Claudio Lauretta, in arte “Mister Voice”, per la capacità di modulare e modificare la sua voce, riesce ad imitare una moltitudine di personaggi, non solo replicandone la loro voce, la loro fisionomia, ma al tempo stesso riesce a calarsi nel loro modo di pensare e di esprimersi, offrendo vere e proprie esilaranti copie.

Ecco che allora, nello spettacolo teatrale “Imitamorfosi”, si fonde l’imitazione con la metamorfosi. L’attore, il cantante o il politico di turno vengono riproposti in modo fantasioso, svelandone i tic, le manie e i comportamenti. Claudio nel rinnovato spettacolo teatrale, con ritmi serrati, racconta ripercorrendo, anche attraverso il suo percorso artistico, i cambiamenti delle mode, la migrazione del pubblico dalla tv ai social, le manie, la passata e recente politica, avvalendosi di vecchie e nuove imitazioni, canta e si trasforma in modo camaleontico, con mezzi semplici, ma ben congeniati, quali occhiali, cappelli, parrucche e barbe posticce, come un moderno Fregoli.

Al suo fianco, il maestro Picollo, abile chitarrista, che da anni lo accompagna “svogliatamente” in tutti i palcoscenici d’Italia, sembra non divertirsi molto ad essere lì ma, con le sue esternazioni fulminee e sagaci, fa subito breccia nel cuore del pubblico. “Imitamorfosi” è per tutti, fa trascorrere momenti spensierati e tiene incollato lo spettatore in uno spettacolo in cui l’energia è sempre al top, in modo leggero, amichevole, non banale, dal momento in cui inizia sino alla fine.

Claudio Lauretta debutta in tv a Striscia la Notizia, il famoso tg satirico di Canale 5, dove ha interpretato in modo straordinariamente fedele i personaggi di Antonio Di Pietro e il famoso chef Gianfranco Vissani. Ma la galleria dei personaggi imitati da Claudio non si esaurisce qui: Pippo Baudo, Oscar Luigi Scalfaro, Platinette, Renato Pozzetto, Paolo Villaggio… Piero Chiambretti lo vuole con sé nella fortunata trasmissione Markette e al Dopo Festival a Sanremo. Diverse le sue partecipazioni a Scorie su Rai 2, Central Station su Comedy Central, Zelig su Canale 5 e Colorado su Italia Uno.