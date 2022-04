'Discover Italy', i buyer dei tour operator in giro in provincia

L’incoming, anche del Monferrato, riparte da 'Discover Italy', il workshop b2b che si svolgerà giovedì e venerdì all’ex Convento dell’Annunziata di Sestri Levante. I territori delle province di Alessandria e Asti, in questi giorni, sono meta del pre-tour organizzato grazie alla collaborazione tra Sistema Monferrato, Atl Alexala, #ThinkSerravalle e Monferrato Travel.

Nella giornata di lunedì i buyer dei tour operator internazionali (Congress Bookers Ltd - Gran Bretagna, Bien Aimer Voyager Events e Vb Conseil - Francia, Egged Tours - Israele) hanno fatto tappa ad Asti e Calamandrana. Ieri, invece, l’itinerario ha previsto le Cantine Bosca di Canelli, Acqui Terme, Villa Ottolenghi e Cremolino. Oggi ultima giornata di tour dedicata alla visita di Serravalle Scrivia, Libarna, Gavi per raggiungere poi in serata Sestri Levante.

L’offerta turistica del Piemonte, dopo gli ultimi due anni fortemente penalizzanti, si rimette in vetrina proponendo i propri prodotti ai tour operator internazionali (saranno circa una settantina, complessivamente, quelli presenti alla fiera). Gli operatori piemontesi che parteciperanno al workshop sono Consorzio Gran Monferrato, Ivrea For You e Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese, Turismo Torino e Provincia. Sotto al “cappello” di Visit Piemonte, infine, ci saranno anche i Consorzi: Asti e Monferrato, Valle Maira, Provincia di Cuneo, Incoming Experience, Langhe Monferrato Roero, Piccole strutture ricettive Langhe Monferrato Roero. 'Il Piccolo' è media partner dell’evento.