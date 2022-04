Il 6 aprile è la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace

Ricorre oggi, 6 aprile, la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace. Lo sport è un diritto fondamentale e un potente strumento per rafforzare i legami sociali e promuovere lo sviluppo sostenibile e la pace, nonché la solidarietà e il rispetto per tutti. Questa giornata infatti, rappresenta un'opportunità per riconoscere il ruolo positivo che lo sport e l'attività fisica svolgono nelle comunità e nella vita delle persone in tutto il mondo.

In riconoscimento dell'ampia influenza dello sport, il tema globale di quest'anno è "Garantire un futuro sostenibile e pacifico per tutti: il contributo dello sport". Il quartier generale delle Nazioni Unite a New York riconoscerà il ruolo dello sport nell'affrontare la crisi climatica e metterà in evidenza le azioni per ridurre le emissioni di gas serra e mitigare i cambiamenti climatici. È importante comprendere al meglio il rapporto tra sport e clima, per sviluppare politiche e intraprendere azioni concrete al fine di invertire l'impatto dei cambiamenti climatici.

Per l'occasione, sarà possibile partecipare all'evento virtuale previsto questa mattina alle 9.30 sul canale YouTube e sulla Web TV delle Nazioni Unite.

